Facebook lancia Soundmojis, le faccine sonore per Messenger (Di venerdì 16 luglio 2021) In vista della giornata mondiale delle emoji, Facebook inganna l’attesa lanciando le Soundmojis, le faccine con l’audio incorporato. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 16 luglio 2021) In vista della giornata mondiale delle emoji,inganna l’attesando le, lecon l’audio incorporato. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

uminopoli : L'Elevato sigla il patto della spigola e lancia il mantra di 'tutti' i politici: ' e ora pensiamo al 2050'. In nom… - amesci1996 : ???? In vista del @WFFofficial che si terrà a Roma il prossimo autunno, il governo lancia una consultazione rivolta… - infoitscienza : Facebook lancia programma da 1 mld dollari per creatori contenuti creativi - TeatroMartinitt : Insieme a Francesco Lancia ha inaugurato la nostra stagione con la versione live del non-spettacolo in streaming TU… - ryjekNHL : RT @virginiaraggi: Roma rende omaggio a Paolo Villaggio con una palina celebrativa che ricorda la mitica scena del film Fantozzi in cui il… -