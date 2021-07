F.1, GP Gran Bretagna - Libere 1, Verstappen il più veloce (Di venerdì 16 luglio 2021) Max Verstappen ha ottenuto il giro più veloce nella prima sessione di prove Libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di F.1. Lando Norris ha subito infiammato le tribune che ospitano oggi oltre 90 mila persone: l'inglese ha ottenuto il secondo posto, davanti al connazionale Lewis Hamilton. Sessione frenetica. In questa prima ora di prove che precede la sessione di qualifiche di un weekend dal format sperimentale, l'olandese della Red Bull ha subito mostrato un ottimo passo, staccanto gli avversari di otto decimi di secondo. Un gap che ha lasciato perplesso anche ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 luglio 2021) Maxha ottenuto il giro piùnella prima sessione di provedelPremio di, decima prova del Mondiale di F.1. Lando Norris ha subito infiammato le tribune che ospitano oggi oltre 90 mila persone: l'inglese ha ottenuto il secondo posto, davanti al connazionale Lewis Hamilton. Sessione frenetica. In questa prima ora di prove che precede la sessione di qualifiche di un weekend dal format sperimentale, l'olandese della Red Bull ha subito mostrato un ottimo passo, staccanto gli avversari di otto decimi di secondo. Un gap che ha lasciato perplesso anche ...

Advertising

borghi_claudio : Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vu… - fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | GP Gran Bretagna 2021, FP1: Verstappen in testa su Norris ? di Danilo Lunetta ?? - FormulaPassion : #F1 | #RedBull, come #Ferrari e #AstonMartin, ha raccolto dati su tutte e tre le mescole a disposizione #BritishGP -