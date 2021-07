Export | in quattro mesi +19 | 8%

Advertising

infoiteconomia : Istat: A maggio flessione export dopo quattro mesi crescita - AMP_Amaplast : RT @MacPlasMagazine: Accordo a quattro per l’export e l’internazionalizzazione delle aziende - MacPlasMagazine : Accordo a quattro per l’export e l’internazionalizzazione delle aziende -

Ultime Notizie dalla rete : Export quattro

Borsa Italiana

...8%), che pesano per il 53% dell'insulare. Il Rapporto si completa conquaderni tematici che mettono l'accento supunti d'attenzione per il nostro Paese. Il quaderno " La ...Il 2021 inizia positivamente e porta le esportazioni del nostro Paese a risultati superiori ai livelli pre - covid. I dati del primo quadrimestre evidenziano un +19,8% tendenziale e, soprattutto, un +...Queste ultime hanno fortemente subito la contrazione delle esportazioni di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (-43,8%), che pesano per il 53% dell'export insulare. Il Rapporto si ...Per la prima volta in quattro mese, flette l’export nel mese di maggio. L’Istat comunica che per quel mese si stima una flessione congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, piu’ int ...