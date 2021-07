Covid | t intensive salgono per il secondo giorno di fila Tasso positività all’1 | 4% DATI

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il bollettino del ministero della Salute del 16 luglio segnala 161 pazienti in rianimazione, 8 in più delprecedente, con 13 ingressi in 24 ore. I nuovi casi giornalieri sono 2.898, rilevati su 205.602 tamponi. Continuano ad aumentare le persone in isolamento domiciliare

... 2 decessi (+1), i ricoverati sono 105 ( = ), le terapiesono 25 ( = ), i guariti sono ..., bollettino 16 luglio 2021 RT e Incidenza in incremento, rispettivamente a 0,81 e 16,9/100mila ...Andiamo verso la ricrescita e un incremento dei casi di coronavirus. Sono 2.276 i Comuni che presentano almeno un caso di contagio. La gran parte degli incrementi di contagi riguarda i giovani, nella ...Sono 77 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi ... 1 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 3). Relativamente al bollettino di ieri, si precisa ...Torna a salire il numero dei contagi in tutta Europa e in Italia. A Barcellona, a partire da questo weekend, per cercare di contenere la variante Delta la Corte Superiore di Giustizia della Catalogna ...