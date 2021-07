Covid | risale indice Rt settimanale a 0 | 91 Ma impatto sugli ospedali rimane minimo

(Di venerdì 16 luglio 2021)l'Rt: è a 0,91, contro lo 0,66 della scorsa settimana. In aumento anche l'incidenza dei casi che passa da 11 a 19 casi ogni 100mila abitanti. Sono i primi dati emersi dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid risale

Ilha spinto molte persone a scappare dalla città e a riscoprire il piacere di vivere in mezzo ... 'La nostra generazione da queste montagne scende, non', spiega Nicole. 'Noi invece vogliamo ...... ma, si legge ancora nel report, c'è un aspetto positivo: "l'impatto della malattia- 19 sui ... -l'indice Rt settimanale: è a 0,91, contro lo 0,66 della scorsa settimana. In aumento anche ...La pandemia ha spinto molte persone a scappare dalla città e a ripopolare i comuni d'alta quota. Un fenomeno che interessa soprattutto i giovani,... - TGCOM24 ...La risalita della curva epidemica era attesa. E ora si comincia a vedere. Il monitoraggio settimanale della Fondazione GIMBE mostra che nella settimana compresa tra il 7 e il 13 luglio i nuovi casi di ...