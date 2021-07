Calciomercato Venezia parla americano: preso Gianluca Busio (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Venezia piazza un altro colpo dalla MLS: vicino l’acquisto del classe 2002 Gianluca Busio. Ecco i dettagli dell’operazione Il Venezia, dopo Tessmann, piazza un altro colpo proveniente dalla MLS. Come riportato da Sky Sport, i lagunari hanno praticamente chiuso la trattativa con lo Sporting Kansas City per il casse 2002 Gianluca Busio. Operazione praticamente chiusa per il centrocampista per 4 milioni di euro: Busio, come si evince dal cognome, è italo-americano con il papà di Brescia. Il centrocampista classe 2002 è atteso in Italia la prossima ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilpiazza un altro colpo dalla MLS: vicino l’acquisto del classe 2002. Ecco i dettagli dell’operazione Il, dopo Tessmann, piazza un altro colpo proveniente dalla MLS. Come riportato da Sky Sport, i lagunari hanno praticamente chiuso la trattativa con lo Sporting Kansas City per il casse 2002. Operazione praticamente chiusa per il centrocampista per 4 milioni di euro:, come si evince dal cognome, è italo-con il papà di Brescia. Il centrocampista classe 2002 è atteso in Italia la prossima ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia Calciomercato Venezia, dall'Helsingborgs IF arriva Arvidsson VENEZIA - Il Venezia , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo del portiere del 2003 Nils Arvidsson : per lui formula di prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato del club: " Venezia FC comunica che in ...

Venezia, Poggi: "Ounas e Luperto dal Napoli? Ecco come stanno le cose" Calciomercato Napoli - Dopo essere intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Tv, il Ds del Venezia Paolo Poggi ha parlato di mercato anche ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

Calciomercato Venezia, dall'Helsingborgs IF arriva Arvidsson Corriere dello Sport Calcio e contagi, registrati i primi casi dopo la partita al bar e le feste nelle piazze In un pub di Roma, a seguito di Italia-Belgio, si è registrato un cluster che ha coinvolto 73 persone nel quartiere Monteverde. Timori anche per i festeggiamenti della Nazionale. Green pass sempre più ...

Calciomercato Venezia parla americano: preso Gianluca Busio Il Venezia piazza un altro colpo dalla MLS: vicino l’acquisto del classe 2002 Gianluca Busio. Ecco i dettagli dell’operazione Il Venezia, dopo Tessmann, piazza un altro colpo proveniente dalla MLS.

