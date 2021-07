Calciomercato Inter, idea Nandez: spunta il super scambio (Di venerdì 16 luglio 2021) Marotta ha smentito un paio di giorni fa la pista Nandez, ma la 'Gazzetta dello Sport' è di diverso avviso e l'Inter al giocatore uruguaiano pensa eccome. Come raccontato da Calciomercato.it, Nandez ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 luglio 2021) Marotta ha smentito un paio di giorni fa la pista, ma la 'Gazzetta dello Sport' è di diverso avviso e l'al giocatore uruguaiano pensa eccome. Come raccontato da.it,...

Advertising

Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, le parole di #Marotta dopo la cerimonia di presentazione del nuovo calendario di #SerieA - SkySport : #Inter su #Keita, l'agente conferma. E su #Lukaku: 'E' in vacanza'. Le news di #calciomercato #SkySport… - calciomercatoit : ????#Inter, colpo #Nandez: idea di scambio con #Nainggolan e #Agoume - sportli26181512 : Inter-Cagliari, asse caldissimo per sbloccare Nandez e Nainggolan: C'è un asse di mercato che si sta sempre più sca… -