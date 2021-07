Addio a Libero De Rienzo | talento eccentrico del nostro cinema

(Di sabato 17 luglio 2021) Il piccolo mondo delè stato investito da una notizia triste e imprevedibile.Deè stato trovato senza vita a causa di un infarto che lo ha portato via a 44 anni. E di quel piccolo mondo, detto Picchio, ha fatto parte, da sempre. Era nato a Napoli ma si era trasferito a Roma con la famiglia quando aveva solo due anni. Al seguito del padre Fiore Deè entrato in contatto con il mondo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fanpage : 'E guarda che è brutto avere una risposta bella pronta e mai nessuno che ti fa la domanda giusta' Addio Libero De Rienzo #SantaMaradona - Agenzia_Ansa : Libero De Rienzo, un talento fuori dagli schemi. Napoletano di nascita, romano d'adozione, eredita il gusto della s… - ciropellegrino : Morte #LiberoDeRienzo, Paolo Siani, “Addio Picchio, hai messo l’anima nel film su Giancarlo” - infoitcultura : Addio a Libero De Rienzo, muore a 44 anni l'attore italiano - Krizia2012K : RT @gioveron: Libero. Non più. O forse di più. La.morte insiste nel sottoporre la mia volontà di vita a un'ossessione terrificante. Addio p… -

L'alla vita di Libero De Rienzo, trovato senza vita nella sua casa romana, lascia senza fiato e senza risposte. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per accertare le cause che ... Scrive il sindaco Cimmino: "e grazie per la tua interpretazione di Giancarlo Siani. La morte di un grande attore a soli 44 anni mi lascia senza parole. Libero De Rienzo aveva la mia ..."