WTA Losanna 2021 | domina la pioggia nel giorno di Bronzetti ai quarti Avanti Zanevska e Zidansek

Advertising

OA_Sport : WTA Losanna 2021: la pioggia crea altri problemi. Poche le partite concluse, tre sospese e altre (tra cui Giorgi-Di… - Ubitennis : WTA Losanna: primi quarti di finale per Bronzetti. Fuori Paolini, Giorgi ancora rimandata - STnews365 : WTA Losanna, Lucia Bronzetti nei quarti di finale, fuori Jasmine Paolini La 22enne di Rimini, al suo primo torneo n… - laregione : Compleanno amaro per Jil Teichmann, niente derby a Losanna - flamminiog : RT @OA_Sport: WTA Losanna 2021: Lucia Bronzetti piazza il colpo su Anna Blinkova e va ai quarti di finale -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Losanna

Come direbbe Alessandro Manzoni, il match tra Camila Giorgi e Zarina Diyas 'non s'ha da fare'. Ieri la pioggia aveva costretto gli organizzatori a rinviare l'incontro alla giornata odierna, in cui, ...Lucia Bronzetti sfida Tamara Zidansek ai quarti di finale del250 di2021 . L'azzurra non vuole smettere di sognare e dopo le prime due vittorie nel main draw punta a lottare per un posto in semifinale contro la numero uno del seeding. In seguito ...Giornata realmente complicata a Losanna, dove nel WTA 250 svizzero sul rosso la pioggia mette ancora una volta in difficoltà la programmazione di giornata (e domani la situazione rischia di essere anc ...LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Sara' Tamara Zidansek a sfidare Lucia Bronzetti nei quarti del "Ladies Open Lausanne 2021", torneo Wta 250 con montepremi di 235.238 dollari in corso sulla terra rossa ...