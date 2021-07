Ubriaco entra in acqua per urinare: uno squalo lo attacca e lo uccide (Di giovedì 15 luglio 2021) È entrato in acqua per urinare ed è stato attaccato da uno squalo. È morto così il 51enne Marcelo Rocha Santos. Siamo in Brasile, Pernambuco, località Jaboatao dos Guararapes, dove si trova la spiaggia di Piedade. Qui, gli attacchi degli squali sono abbastanza frequenti: 62 dal 1992, 25 mortali. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Rocha Santos era con gli amici e aveva bevuto molto. È entrato in acqua fino alla vita per fare pipì ma l’attacco è avvenuto quasi subito: mutilazione di una mano e della gamba. Il bagnino di guardia non ha potuto evitarlo e il corpo del 51 è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Èto inpered è statoto da uno. È morto così il 51enne Marcelo Rocha Santos. Siamo in Brasile, Pernambuco, località Jaboatao dos Guararapes, dove si trova la spiaggia di Piedade. Qui, gli attacchi degli squali sono abbastanza frequenti: 62 dal 1992, 25 mortali. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Rocha Santos era con gli amici e aveva bevuto molto. Èto infino alla vita per fare pipì ma l’attacco è avvenuto quasi subito: mutilazione di una mano e della gamba. Il bagnino di guardia non ha potuto evitarlo e il corpo del 51 è ...

Advertising

FQMagazineit : Ubriaco entra in acqua per urinare: uno squalo lo attacca e lo uccide - setteCL : @Coppo01201967 @gigiodonna1 @acmilan @MilanTV @MilanNewsit Ma che cazzo c'entra Elliott, tu sei ubriaco - ricky_pru : @teostarr @NuNuZ_00 Ecco, quindi avevo ragione a pensare che in parte è pure colpa del tatuatore non professionale.… - _SpaceJay___ : @yxungnarc Cioè questo salta addosso ad una ragazza che sta festeggiando, lui era ubriaco perché festeggiava e non… - biondi_danilo : @Luca_Mazzocchi1 @repubblica !!??.... Sei ubriaco. Che c'entra Bolsonaro?!...Anche Frank De Boer disse che loro era… -