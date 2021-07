Tokyo 2020 | calcio | le britanniche si inginocchieranno prima delle partite

(Di giovedì 15 luglio 2021) Le calciatrici della Gran Bretagna sidi ogni partitaOlimpiadi di. La Nazionale dell’Inghilterra, che rappresenterà l’intera Gran Bretagna ai Giochi giapponesi, ha aderito all’iniziativa in segno di solidarietà verso il movimento ” Black Lives Matter”. Lo ha annunciato Andy Anson, presidente del comitato olimpico britannico, sottolineando che “stiamo parlando di uno degli sport dove la diversità è più presente in Gran Bretagna, e per questo Team Gb darà sempre il proprio sostegno agli atleti e al loro diritto di promuovere l’eguaglianza e una società più giusta, ...

Il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli ha annunciato la delegazione azzurra, deliberata dalla Giunta del Cip, che partirà per le Paralimpiadi di, in programma dal 24 ...