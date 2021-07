The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD è stato sviluppato da Tantalus Media – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 luglio 2021) Il team australiano Tantalus Media si è occupato dello sviluppo di The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, dopo Twilight Princess HD.. Un’interessante informazione su The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD è stata chiarita in queste ore, ovvero l’identità specifica del team autore di questo remaster, che è Tantalus Media, un team esterno a Nintendo che si è occupato già in precedenza di operazioni simili. Sebbene la cosa non fosse certo tenuta segreta, la conferma è arrivata ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 luglio 2021) Il team australianosi è occupato dello sviluppo di TheOfHD, dopo Twilight Princess HD.. Un’interessante informazione su TheOfHD è stata chiarita in queste ore, ovvero l’identità specifica del team autore di questo remaster, che è, un team esterno ache si è occupato già in precedenza di operazioni simili. Sebbene la cosa non fosse certo tenuta segreta, la conferma è arrivata ...

Advertising

startup_italia : Oggi è l'anniversario della console che ha rivoluzionato il mondo del gaming dando vita all'era di Super Mario e Th… - zazoomblog : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD giocato ora in diretta! - #Legend #Zelda: #Skyward #Sword - misteruplay2016 : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD giocato ora in diretta! - Eurogamer_it : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD giocato ora in diretta! #Zelda #SkywardSword - Multiplayerit : The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, un degno 35° anniversario per Zelda? -