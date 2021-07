Tentano di rubare in un negozio: arrestata banda nel Napoletano. Uno di loro percepiva il Reddito di Cittadinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) Dovranno rispondere dei reati di tentata rapina a mano armata, ricettazione, porto abusivo di fucile semiautomatico a canne mozza con matricola abrasa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali le quattro persone arrestate ieri dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise. Si tratta di un 28enne, un 22enne (in atto sottoposto all’obbligo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Dovranno rispondere dei reati di tentata rapina a mano armata, ricettazione, porto abusivo di fucile semiautomatico a canne mozza con matricola abrasa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali le quattro persone arrestate ieri dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise. Si tratta di un 28enne, un 22enne (in atto sottoposto all’obbligo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

