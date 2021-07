Soffiate sui controlli dei colleghi: un carabiniere rinviato a giudizio. Per il Pm avvertiva un 55enne agli arresti domiciliari (Di giovedì 15 luglio 2021) APPIGNANO - 'Tra 10 minuti passo', 'Oggi no', 'Mattina non vengo', 'Non siamo ancora usciti, appena esco passo da te', 'Domani mattina passerà il comandante' e poi ancora 'Per oggi tutto finito, se ne ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 15 luglio 2021) APPIGNANO - 'Tra 10 minuti passo', 'Oggi no', 'Mattina non vengo', 'Non siamo ancora usciti, appena esco passo da te', 'Domani mattina passerà il comandante' e poi ancora 'Per oggi tutto finito, se ne ...

Advertising

crissadorelou : RT @FVLMINE: spiriti del “tiro aggggiro” soffiate forte ?? dateci questi Euro2020??????spazzate via la formazione dell’Inghilterra ?? fateci sv… - MiMikmiry : RT @FVLMINE: spiriti del “tiro aggggiro” soffiate forte ?? dateci questi Euro2020??????spazzate via la formazione dell’Inghilterra ?? fateci sv… - angy_imma : RT @FVLMINE: spiriti del “tiro aggggiro” soffiate forte ?? dateci questi Euro2020??????spazzate via la formazione dell’Inghilterra ?? fateci sv… - clqritvs : RT @FVLMINE: spiriti del “tiro aggggiro” soffiate forte ?? dateci questi Euro2020??????spazzate via la formazione dell’Inghilterra ?? fateci sv… - _HugMeOlaf_94 : RT @FVLMINE: spiriti del “tiro aggggiro” soffiate forte ?? dateci questi Euro2020??????spazzate via la formazione dell’Inghilterra ?? fateci sv… -