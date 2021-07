Sicilia: Musumeci in visita a Lipari, sopralluogo nella cava di pomice (Di giovedì 15 luglio 2021) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - Il presidente della Regione, Nello Musumeci, sarà dal pomeriggio di domani, venerdì, in visita ufficiale a Lipari. Intenso il programma della due giorni. Subito dopo il suo arrivo, insieme al sindaco Marco Giorgianni e al dirigente generale del dipartimento regionale dell'Energia, Antonio Martini, Musumeci effettuerà un sopralluogo alla cava di pomice, in località Porticello. In serata, presenzierà all'evento organizzato dal Centro studi e ricerche di storia e problemi eoliani, in occasione dei quarant'anni dalla sua istituzione. Sabato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - Il presidente della Regione, Nello, sarà dal pomeriggio di domani, venerdì, inufficiale a. Intenso il programma della due giorni. Subito dopo il suo arrivo, insieme al sindaco Marco Giorgianni e al dirigente generale del dipartimento regionale dell'Energia, Antonio Martini,effettuerà unalladi, in località Porticello. In serata, presenzierà all'evento organizzato dal Centro studi e ricerche di storia e problemi eoliani, in occasione dei quarant'anni dalla sua istituzione. Sabato ...

Advertising

fattoquotidiano : Sicilia, ok a sanatoria edilizia per zone a vincolo relativo. M5s: “Musumeci nemico dell’ambiente. Roma impugni la… - fvalensise : RT @fvalensise: Mi rivolgo al presidente @Musumeci_Staff, che conosco come persona seria e affidabile, perché si interessi della situazione… - fvalensise : Mi rivolgo al presidente @Musumeci_Staff, che conosco come persona seria e affidabile, perché si interessi della si… - SaettaMcQueen36 : @Angelo_la23 @Regione_Sicilia @Musumeci_Staff É giusto lo dice lei? Si rende conto delle discriminazioni che compor… - Antiogu60 : Ecco cosa fanno i #GovernoDeiMigliori del #Cessodx in Sicilia. Ok a sanatoria edilizia per zone a vincolo relativo.… -