Si presenta sul red carpet col papà e tutti incantati dalla figlia super vip (17 anni) (Di giovedì 15 luglio 2021) Diciassette anni, capelli biondi e occhi azzurri: sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2021 è arrivata lei, al posto della famosa mamma, al fianco del padre. E ha conquistato subito tutti. Diciamo pure che ha ‘sostituito’ in maniera egregia la diva con la sua semplicità ed eleganza. Pur essendo una figlia super vip non ha profili social e conduce una vita piuttosto ordinaria ma sul red carpet accanto al papà, direttore della fotografia da cui ha ereditato il colore degli occhi, non è riuscita a passare inosservata, anzi. E proprio perché questa è un’apparizione rarissima ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Diciassette, capelli biondi e occhi azzurri: sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2021 è arrivata lei, al posto della famosa mamma, al fianco del padre. E ha conquistato subito. Diciamo pure che ha ‘sostituito’ in maniera egregia la diva con la sua semplicità ed eleganza. Pur essendo unavip non ha profili social e conduce una vita piuttosto ordinaria ma sul redaccanto al, direttore della fotografia da cui ha ereditato il colore degli occhi, non è riuscita a passare inosservata, anzi. E proprio perché questa è un’apparizione rarissima ...

