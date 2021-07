Sei channels verticali tematici arrrichiscono Mediaset Infinity

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’offerta unica disi arricchisce con nuove opzioni: seiben profilati e dedicati agli appassionati di generi specifici, dal crime alla storia.Oltre alla visione gratuita del meglio dei programmisia in diretta sia on-demand – base d’offerta di una struttura a piramide del tutto sperimentale - il nuovo modello digitale diaumenta ulteriormente l’offerta di contenuti di altissima qualità. Canali a pagamento con il massimo della flessibilità, dove è possibile entrare e uscire in qualsiasi momento con un click.Il ...

L'offerta di Mediaset Infinity si arricchisce con nuove opzioni:verticali ben profilati e dedicati agli appassionati di generi specifici, dal crime alla storia. Oltre alla visione gratuita del meglio dei programmi Mediaset sia in diretta sia on - ...In precedenza Director EMEA, Dutilleul - Francoeur è ora responsabile della direzione di ... Dutilleul - Francoeur supporta i partner Veeam da più dianni e ha ricoperto diversi ruoli di ...L’offerta unica di Mediaset Infinity si arricchisce con nuove opzioni: sei channels verticali ben profilati e dedicati agli appassionati di ...Arrivano su Mediaset Infinity i più noti canali tematici internazionali, già disponibili sei nuovi channels dedicati a serie tv, sport, cinema, documentari e offerte per i più piccoli. L'offerta unica ...