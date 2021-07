Renzi: “Mi attaccano per non parlare delle mie idee” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Se pensano di farmi parlare non di idee ma solo di alcune indagini che nascono e finiscono lo facciano, tranquillamente. Possono attaccarmi su quello che vogliono perché non vogliono parlare delle vere questioni, di un gruppo di persone che fa politica e cambia le cose”. Così Matteo Renzi a Rtl 102.5 parlando dell’ultima inchiesta che lo riguarda. “Per chi, come me, sa che non ha fatto niente di illegale non c’è problema. La chiamano arroganza, è tranquillità. Indaghino, io sono certo della correttezza di quello che abbiamo fatto”, ha aggiunto sottolineando: “Da parte mia c’è piena disponibilità ad ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) “Se pensano di farminon dima solo di alcune indagini che nascono e finiscono lo facciano, tranquillamente. Possono attaccarmi su quello che vogliono perché non voglionovere questioni, di un gruppo di persone che fa politica e cambia le cose”. Così Matteoa Rtl 102.5 parlando dell’ultima inchiesta che lo riguarda. “Per chi, come me, sa che non ha fatto niente di illegale non c’è problema. La chiamano arroganza, è tranquillità. Indaghino, io sono certo della correttezza di quello che abbiamo fatto”, ha aggiunto sottolineando: “Da parte mia c’è piena disponibilità ad ...

