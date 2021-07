Raffaella Carrà | quelle parole dette a Mancini | oggi suonano come una profezia

(Di giovedì 15 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Spunta un video dell’incontro trae Roberto. Era il 1996: l’augurio della showgirl fa venire i brividi dall’emozionese n’è andata e manca a tutti quanti, ma il suo sorriso e la sua personalità travolgente saranno ricordati per sempre. In questi giorni tutti ricordano momenti iconici che hanno fatto la storia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Un musical, italiano di respiro internazionale con il filo conduttore delle musiche e delle canzoni diracconterà una gioiosa storia d'amore, di emancipazione e di riscatto sociale ambientata negli anni '70. Sarà prodotto da Valeria Arzenton , già fondatrice del gruppo Zed Live , una ...Un musical italiano suandrà in scena in tutto il mondo. È quello prodotto da Valeria Arzenton, già fondatrice del gruppo Zed Live, una delle maggiori società di organizzazione di concerti live in Italia, ...