Nuove varianti Covid-19, monito dell’Oms: “Più pericolose e ancora più difficili da controllare” (Di giovedì 15 luglio 2021) Crescere la preoccupazione per Nuove varianti del Covid-19, che potrebbero costringere ad accelerare o ripensare la campagna vaccinale di molti Stati in tutto il mondo. A imperversare ora è la cosiddetta Delta o indiana, ma in futuro potrebbero svilupparsi nuovi ceppi del Coronavirus: è questo l’allarme lanciato dall’Oms, che spinge più in là la fine della lotta alla pandemia che ha cambiato il mondo. L’Oms teme Nuove varianti del Covid-19 ancora più pericolose In principio, lo scorso settembre 2020, era solo la variante denominata alfa o inglese: ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Crescere la preoccupazione perdel-19, che potrebbero costringere ad accelerare o ripensare la campagna vaccinale di molti Stati in tutto il mondo. A imperversare ora è la cosiddetta Delta o indiana, ma in futuro potrebbero svilupparsi nuovi ceppi del Coronavirus: è questo l’allarme lanciato dall’Oms, che spinge più in là la fine della lotta alla pandemia che ha cambiato il mondo. L’Oms temedel-19piùIn principio, lo scorso settembre 2020, era solo la variante denominata alfa o inglese: ...

