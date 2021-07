Migranti: Villa Sikania colabrodo, fuggiti dal centro d’accoglienza altri 40 in quarantena (Di giovedì 15 luglio 2021) A gruppi, i giovanissimi -tunisini per la maggior parte -si sono riversati lungo la strada statale 115. Polizia, carabinieri ed esercito si sono già messi sulle tracce dei fuggitivi e stanno cercando di bloccare quelli che ancora non si sono dispersi nelle vicine campagne L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 luglio 2021) A gruppi, i giovanissimi -tunisini per la maggior parte -si sono riversati lungo la strada statale 115. Polizia, carabinieri ed esercito si sono già messi sulle tracce deivi e stanno cercando di bloccare quelli che ancora non si sono dispersi nelle vicine campagne L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Mariang47614228 : RT @fratotolo2: Fuga di massa di #migranti tunisini sedicenti minori in quarantena dal centro accoglienza Villa Sikania. - FirenzePost : Migranti: Villa Sikania colabrodo, fuggiti dal centro d’accoglienza altri 40 in quarantena - Dottorchini : RT @ag_notizie: Fuga di massa da Villa Sikania: una quarantina di minori si sono riversati sulla statale - AntonioBergami4 : RT @fratotolo2: Fuga di massa di #migranti tunisini sedicenti minori in quarantena dal centro accoglienza Villa Sikania. - LuigiF97101292 : RT @fratotolo2: Fuga di massa di #migranti tunisini sedicenti minori in quarantena dal centro accoglienza Villa Sikania. -