La riforma della giustizia necessaria, secondo David Ermini (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel suo ultimo Matteo Renzi lo definisce inadeguato, pentendosi di aver favorito la sua nomina per un «ruolo troppo grande per lui». Ma il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura David Ermini su questo non ha «nulla da dire». Mentre in un’intervista al Foglio spiega la sua visione della giustizia italiana, partendo dalla storica visita di Draghi e Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo le violenze sui detenuti emerse dalle inchieste giornalistiche e giudiziarie. Quella visita, dice Ermini, «ha un significato molto importante perché la civiltà di un Paese si ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel suo ultimo Matteo Renzi lo definisce inadeguato, pentendosi di aver favorito la sua nomina per un «ruolo troppo grande per lui». Ma il vicepresidente del Consiglio superioremagistraturasu questo non ha «nulla da dire». Mentre in un’intervista al Foglio spiega la sua visioneitaliana, partendo dalla storica visita di Draghi e Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo le violenze sui detenuti emerse dalle inchieste giornalistiche e giudiziarie. Quella visita, dice, «ha un significato molto importante perché la civiltà di un Paese si ...

matteosalvinimi : L'ex procuratore di Venezia Carlo Nordio oggi ha sottoscritto a Treviso i #referendumgiustizia, grazie. Una firma i… - matteosalvinimi : Bisogna correre sulle riforme. Quindi riforma della giustizia da portare in Parlamento e approvare entro l'estate.… - petergomezblog : La Lega è il primo sponsor della riforma Cartabia. Salvini incontra Draghi e dice: “Approvarla entro l’estate”… - Mauro5514 : RT @dukana2: La #Lega è il primo sponsor della #schiforma 'ammazzaprocessi' #Cartabia. Salvini incontra Draghi e dice: 'Approvarla entro l'… - Giacometta3 : Riforma della giustizia: più pene alternative, si andrà in cella solo per i reati gravi -