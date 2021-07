Green pass, perché in Italia il “modello Macron” non è adottabile prima di settembre (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug – Macron è forse il leader politico europeo meno apprezzato dai cittadini. Non serve mettere mano ai risultati delle elezioni regionali francesi, per molti versi poco attendibili in tal senso, per comprenderlo. Eppure adesso in Italia si moltiplicano le voci di coloro che invocano il Green pass sul “modello Macron”. Come ormai noto a tutti in Francia la nuova stretta voluta dal governo, e in particolare dal presidente transalpino, rende obbligatorio il Certificato Digitale Covid per quasi tutte le attività extra casalinghe. Accedere a ristoranti, cinema, teatri, bar e mezzi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug –è forse il leader politico europeo meno apprezzato dai cittadini. Non serve mettere mano ai risultati delle elezioni regionali francesi, per molti versi poco attendibili in tal senso, per comprenderlo. Eppure adesso insi moltiplicano le voci di coloro che invocano ilsul “”. Come ormai noto a tutti in Francia la nuova stretta voluta dal governo, e in particolare dal presidente transalpino, rende obbligatorio il Certificato Digitale Covid per quasi tutte le attività extra casalinghe. Accedere a ristoranti, cinema, teatri, bar e mezzi di ...

