Green Pass, le nuove regole per l’estate 2021: ecco quando serve e come richiederlo (Di giovedì 15 luglio 2021) Si torna a parlare di Green Pass e del suo utilizzo. Mariastella Gelmini, ministra agli Affari regionali, ha sostenuto che sulla linea della “via italiana” il Green Pass non si renderà necessario per quanto riguarda la colazione al bar o il pranzo al ristorante. Tuttavia, questo si renderà indispensabile per teatri, cinema, matrimoni, bus, metro e locali (come ad esempio le discoteche). Il Green Pass Il Green Pass verrà rilasciato successivamente alla somministrazione di entrambe le dosi di vaccino. Inoltre, a partire dalla prossima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) Si torna a parlare die del suo utilizzo. Mariastella Gelmini, ministra agli Affari regionali, ha sostenuto che sulla linea della “via italiana” ilnon si renderà necessario per quanto riguarda la colazione al bar o il pranzo al ristorante. Tuttavia, questo si renderà indispensabile per teatri, cinema, matrimoni, bus, metro e locali (ad esempio le discoteche). IlIlverrà rilasciato successivamente alla somministrazione di entrambe le dosi di vaccino. Inoltre, a partire dalla prossima ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - ossequioso : @borghi_claudio Gentile Senatore, in relazione alle notizie di oggi sull'introduzione del green pass obbligatorio s… - MiTomorrow : Sala ribadisce la necessità di anticipare le elezioni e torna anche sul tanto dibattuto green pass ? -