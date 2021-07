Focolaio tra studenti italiani in Grecia: 15 bloccati a Ios. Erano in vacanza dopo la maturità con una sola dose (Di giovedì 15 luglio 2021) Ci sono 15 studenti di diciotto anni veneziani bloccati nell’isola greca di Ios. Alcuni di loro sono risultati positivi al Coronavirus. I giovani sono attualmente in autoisolamento e non sanno quando potranno far rientro a casa. Secondo le famiglie le autorità greche non avrebbero fornito informazioni ai figli né supporto logistico. I giovani, che Erano stati tutti vaccinati con almeno una dose, hanno cominciato a preoccuparsi quando una delle ragazze del gruppo ha iniziato ad avere la febbre. Il test del tampone ha rivelato che cinque di loro Erano positivi al ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Ci sono 15di diciotto anni venezianinell’igreca di Ios. Alcuni di loro sono risultati positivi al Coronavirus. I giovani sono attualmente in autoimento e non sanno quando potranno far rientro a casa. Secondo le famiglie le autorità greche non avrebbero fornito informazioni ai figli né supporto logistico. I giovani, chestati tutti vaccinati con almeno una, hanno cominciato a preoccuparsi quando una delle ragazze del gruppo ha iniziato ad avere la febbre. Il test del tampone ha rivelato che cinque di loropositivi al ...

