Finanziamento illecito, Renzi: “Sono tranquillo, nulla di illegale” (Di giovedì 15 luglio 2021) Accusato di Finanziamento illecito e di false fatturazioni, l’ex Premier Matteo Renzi, su Rtl 102.5, si difende: “Indaghino pure, Sono tranquillo, non ho fatto nulla di illegale” L’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi (Getty Images)Non solo cattive notizie dal fronte giudiziario per l’ex Premier Matteo Renzi che è indagato per Finanziamento illecito e false fatturazioni, insieme al “manager dei Vip” Lucio Presta, dalla Procura della Repubblica di Roma: al centro dell’inchiesta il docufilm su Firenze, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021) Accusato die di false fatturazioni, l’ex Premier Matteo, su Rtl 102.5, si difende: “Indaghino pure,, non ho fattodi” L’ex Presidente del Consiglio Matteo(Getty Images)Non solo cattive notizie dal fronte giudiziario per l’ex Premier Matteoche è indagato pere false fatturazioni, insieme al “manager dei Vip” Lucio Presta, dalla Procura della Repubblica di Roma: al centro dell’inchiesta il docufilm su Firenze, ...

petergomezblog : Matteo Renzi e il manager dei vip Lucio Presta indagati a Roma per finanziamento illecito. Indagine su 450 mila eur… - fattoquotidiano : Finanziamento illecito e false fatturazioni: #Renzi e Presta indagati per il doc a Firenze. Sul Fatto di domani… - Agenzia_Ansa : L'ex premier Matteo Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip Luc… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: L'ex premier Matteo #Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip Lucio P… - giuseppetat1 : RT @RennaNietta: Non mi meraviglia più di tanto 'il frutto non cade mai troppo lontano dell'albero'..?? -