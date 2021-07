Dal 2022 i navigator non ci saranno più, dice il ministro Orlando (Di giovedì 15 luglio 2021) La corsa ai licenziamenti temuta, al di là dei casi di cronaca successivi allo sblocco come Whirlpool, Gkn o Gianetti, almeno per il momento non si vede. Ma le prossime tappe del governo, per affrontare ristrutturazioni e transizioni occupazionali, ora sono la riforma degli ammortizzatori sociali e quella delle politiche attive. Che prevederà, entro fine anno, la fine dell’esperienza dei navigator nei centri per l’impiego italiani. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, in una conversazione col Foglio, analizza la situazione attuale e la road map da seguire. Sui licenziamenti, spiega, «in linea di massima, l’andamento non individua una ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 luglio 2021) La corsa ai licenziamenti temuta, al di là dei casi di cronaca successivi allo sblocco come Whirlpool, Gkn o Gianetti, almeno per il momento non si vede. Ma le prossime tappe del governo, per affrontare ristrutturazioni e transizioni occupazionali, ora sono la riforma degli ammortizzatori sociali e quella delle politiche attive. Che prevederà, entro fine anno, la fine dell’esperienza deinei centri per l’impiego italiani. Ildel Lavoro Andrea, in una conversazione col Foglio, analizza la situazione attuale e la road map da seguire. Sui licenziamenti, spiega, «in linea di massima, l’andamento non individua una ...

