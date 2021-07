Covid e variante Delta, report Gimbe: “+61% contagi in una settimana” (Di giovedì 15 luglio 2021) Un incremento del 61,4% dei contagi in una settimana. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, sull’andamento dell’epidemia di Covid in Italia, rileva nella settimana dal 7 al 13 luglio, rispetto alla precedente, “un incremento del 61,4% di nuovi casi (8.989 contro 5.571); si confermano invece in calo i decessi (104 contro 162), i casi attualmente positivi (40.649 contro 42.579), le persone in isolamento domiciliare (39.364 contro 41.121), i ricoveri con sintomi (1.128 contro 1.271) e le terapie intensive (157 contro 187)”. “Sul fronte dei nuovi casi – afferma Nino Cartabellotta, presidente ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Un incremento del 61,4% deiin una. Il monitoraggio indipendente della Fondazione, sull’andamento dell’epidemia diin Italia, rileva nelladal 7 al 13 luglio, rispetto alla precedente, “un incremento del 61,4% di nuovi casi (8.989 contro 5.571); si confermano invece in calo i decessi (104 contro 162), i casi attualmente positivi (40.649 contro 42.579), le persone in isolamento domiciliare (39.364 contro 41.121), i ricoveri con sintomi (1.128 contro 1.271) e le terapie intensive (157 contro 187)”. “Sul fronte dei nuovi casi – afferma Nino Cartabellotta, presidente ...

