Covid, allarme Oms: 'Forte probabilità di varianti ancora più pericolose' (Di giovedì 15 luglio 2021) È 'Fortemente probabile' che si svilupperanno nuove varianti del 'più pericolose'. Lo sostengono gli esperti dell' nel consueto briefing da Ginevra sul coronavirus. Il comitato di emergenza dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) È 'mente probabile' che si svilupperanno nuovedel 'più'. Lo sostengono gli esperti dell' nel consueto briefing da Ginevra sul coronavirus. Il comitato di emergenza dell'...

