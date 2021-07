CFR Cluj-U Craiova 1948 (venerdì 16 luglio, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 15 luglio 2021) Riparte la Liga I rumena e i campioni uscenti del CFR Cluj sfidano quest’oggi in casa l’U Craiova 1948. Non è stata una passeggiata per la squadra di Sumudica il ritorno del preliminare champions contro il Borac Banja Luka. I bosniaci hanno infatti impattato la contesa e portato la gara ai supplementari (quando fino all’anno scorso l’avrebbero InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 15 luglio 2021) Riparte la Liga I rumena e i campioni uscenti del CFRsfidano quest’oggi in casa l’U. Non è stata una passeggiata per la squadra di Sumudica il ritorno del preliminare champions contro il Borac Banja Luka. I bosniaci hanno infatti impattato la contesa e portato la gara ai supplementari (quando fino all’anno scorso l’avrebbero InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : CFR Cluj Qualificazioni di Champions League: PSV - Galatasaray di cartello, iniziano Celtic e Olympiacos Il trio è stato tra le 16 squadre che hanno superato il turno, incluso il CFR Cluj, che martedì ha beneficiato della recente abolizione della regola dei gol in trasferta battendo il Borac Banja Luka ...

Qualificazioni di Champions League: ultime notizie Le tre squadre hanno completato il successo al primo turno martedì, quando il CFR Cluj ha approfittato della recente abolizione della regola dei gol in trasferta battendo il Borac Banja Luka ai ...

CFR Cluj-U Craiova 1948 (venerdì 16 luglio, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting Qualificazioni di Champions League: PSV-Galatasaray di cartello, iniziano Celtic e Olympiacos Le sfide del secondo turno di qualificazione inizieranno martedì dopo la conclusione del primo turno di mercoledì.

Qualificazioni di Champions League: ultime notizie Ferencváros, Dinamo Zagreb e Malmö sono tra le squadre qualificate al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2021/22, Il trio è stato tra le 16 squadre che hanno superato il turno ...

