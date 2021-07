Carlo Pistarino: età, W gli Sposi, Drive In, moglie e figlia (Di giovedì 15 luglio 2021) Carlo Pistarino, di professione attore e comico, nonchè cabarettista, nel 2017 è ritornato sul grande schermo nel film W gli Sposi, assieme a Iva Zanicchi, dove interpreta Mario. I più giovani probabilmente non lo ricorderanno ma Carlo è stato molto presente nel corso della televisione italiana sopratutto negli anni 80. Successivamente si è imposto maggiormente come autore televisivo. Carlo Pistarino, chi è Nato a Genova il 16 maggio 1950, dopo aver ottenuto in diploma presso l’istituto alberghiero, per molti anni lavora come autista, fino al 1981, quando alcuni amici lo iscrivono ad un ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 15 luglio 2021), di professione attore e comico, nonchè cabarettista, nel 2017 è ritornato sul grande schermo nel film W gli, assieme a Iva Zanicchi, dove interpreta Mario. I più giovani probabilmente non lo ricorderanno maè stato molto presente nel corso della televisione italiana sopratutto negli anni 80. Successivamente si è imposto maggiormente come autore televisivo., chi è Nato a Genova il 16 maggio 1950, dopo aver ottenuto in diploma presso l’istituto alberghiero, per molti anni lavora come autista, fino al 1981, quando alcuni amici lo iscrivono ad un ...

Carlo_Pistarino : Avviso agli Inglesi:' se cercate la Coppa, l'abbiamo presa noi' - Carlo_Pistarino : Ho avuto il piacere di lavorare con te come autore nel programma che tanto amavi: 'Amore' e con lo stesso Amore ti… - adblues : @Carlo_Pistarino Rimettiti in forma presto! - alfonsomagno : @Carlo_Pistarino Ohibò. In culo alla balena, mio caro. - Carlo_Pistarino : @simopog1 Grazie!! -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Pistarino Il conduttore Paolo Bonolis compie 60 anni L'ultimo programma condotto nel suo primo periodo in Mediaset è 'Occhio allo specchio!' insieme al comico Carlo Pistarino, che inscenava in studio alcune gag tra cui una imitazione di Bart Simpson. ...

Il Castello di Oviglio è il nuovo sponsor della campagna "Sostieni Madonna della Fonte" ... in provincia di Alessandria, su volere del Parroco di Felizzano don Claudio Pistarino. Il lancio ... A prendere la decisione è stato Carlo Leidi, rappresentante del Castello, che spiega: ' Il Relais del ...

