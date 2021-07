Asl Napoli 1 Centro | programmato open day Vaccini Moderna e Pfizer

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’Aslhaper lunedì 19 e martedì 20 luglio nonché per giovedì 22 e venerdì 23 luglio un nuovoday per ricevere la prima dose di vaccino. L’Aslhaper lunedì 19 e martedì 20 luglio nonché per giovedì 22 e venerdì 23 luglio ulteriori opportunità

Ultime Notizie dalla rete : Asl Napoli

È quindi in corso il tracciamento da parte dell'di Benevento nei confronti di tutti gli ... Il sequenziamento è affidato all'Istituto Zooprofilattico di. A preoccupare è, come nel resto d'...L'1 Centro ha programmato per lunedì 19 e martedì 20 luglio nonché per giovedì 22 e venerdì 23 luglio ulteriori opportunità di ricevere la prima dose di vaccino. Gli open day prima dose ...Programmati per tutte le fasce di età, per la prima dose, di lunedì 19 e martedì 20 luglio e di giovedì 22 e venerdì 23 luglio ...A cura di Giuseppe Cozzolino. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI. Open Day per la prima dose di vaccino Covid a Napoli, dal 19 al 23 luglio: si ...