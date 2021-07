A Loano presentazione di "La principessa del cielo" di Rino Alaimo

Advertising

TommyMediagold : #Loano, al Giardino del Principe la presentazione di “Omicidio sulla Martesana” di #GiuseppeCarfagno… - lecodisavona : Loano, al Giardino del Principe la presentazione di “Una felicità semplice” di Sara Rattaro - savonanews : Loano, al Giardino del Principe la presentazione di 'Mai stati così uniti' di Simona Siri - TommyMediagold : #Loano, al Giardino del Principe la presentazione spettacolar-teatrale di “Luci” di #MassimoIvaldo… - TommyMediagold : #Loano, al Giardino del Principe la presentazione de “L’inizio di ogni cosa” di #LucaAmmirati… -

Ultime Notizie dalla rete : Loano presentazione

SavonaNews.it

Mercoledì 21 luglio alle 21 nel ridotto del Giardino del Principe disi terrà ladi "La principessa del cielo" di Rino Alaimo (Edizioni Picarona). In un castello sospeso oltre le nuvole, viveva Luna, figlia dell'Ombra e della Luce. I suoi capelli ...Giovedì 22 luglio alle 21 nel Ridotto del Giardino del Principe disi terrà ladi "La passione per la libertà. Ricordi e riflessioni" di Pier Franco Quaglieni (Buendia Books). Il libro, con il rigore storico e la chiarezza che sono propri di Pier ...Mercoledì 21 luglio alle 21 nel ridotto del Giardino del Principe di Loano si terrà la presentazione di “La principessa del cielo” di Rino Alaimo (Edizioni Picarona). In un castello sospeso oltre le n ...Giovedì 22 luglio alle 21 nel Ridotto del Giardino del Principe di Loano si terrà la presentazione di “La passione per la libertà. Ricordi e riflessioni” di Pier Franco Quaglieni (Buendia Books). Il l ...