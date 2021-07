Xbox Series X S ' copia' PS5? Phil Spencer elogia il DualSense e promette novità per i controller Xbox

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il boss dihato ildi PlayStation 5 e ha suggerito che questa periferica potrebbe ispirare Microsoft ad aggiungere nuove funzionalità al proprioin futuro. Microsoft ha mantenuto il layout familiare per i suoiX/S, apportando solo piccole modifiche al design e miglioramenti interni. Invece, Sony ha scelto di ridisegnare completamente il suocon nuove funzionalità come la feedback ...

diogo84816033 : RT @WindowsClubBr: Battlefield 2042 terá cross-play e cross-progression entre Xbox Series X|S, PS5 e PC - YusufvInfrid : RT @WindowsClubBr: Battlefield 2042 terá cross-play e cross-progression entre Xbox Series X|S, PS5 e PC - lgriao : RT @WindowsClubBr: Battlefield 2042 terá cross-play e cross-progression entre Xbox Series X|S, PS5 e PC - WindowsClubBr : Battlefield 2042 terá cross-play e cross-progression entre Xbox Series X|S, PS5 e PC - xbox_series : scusate l'assenza ma oggi sono uscito alle 14:30 a piedi ma ho esagerato come ultimo giro a piedi prima di partire… -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

Trattandosi ovviamente di un gioco che nasce cross - gen, sulle console PS5 eX - S vedremo finalmente delle battaglie da 128 giocatori, cosi come accade anche su PC. EA oggi ha proprio ...Torneremo a parlare di Eldest Souls non appena verrà lanciato su Switch, PC, PS4, PS5,One eil 29 luglio. Testi correlati 0 Eldest Souls - Provato PREVIEW. Scritto da Kieran Harris ...Sarà un mese di luglio di fuoco anche per i videogiochi. Ecco tutte le uscite in arrivo su PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch ...Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, ha fattoi complimenti al DualSense di PS5 e ha suggerito che il controller di Xbox Series X e S potrebbe essere aggiornato di conseguenza. (Multiplayer.it) ...