W20 Donne di Roma, la parità di genere per la prima volta al G20 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nella seconda giornata di lavori i punti affrontati vanno dalla prevenzione della violenze ai sostegni sociali reali che consentano alle Donne di non dover scegliere tra casa e lavoro Leggi su rainews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nella seconda giornata di lavori i punti affrontati vanno dalla prevenzione della violenze ai sostegni sociali reali che consentano alledi non dover scegliere tra casa e lavoro

Advertising

Pres_Casellati : Al G20 delle donne per portare l’uguaglianza di genere al centro dell’agenda politica internazionale. Perché pregiu… - FF_AAediPolizia : RT @PucciarelliLega: ?? Oggi al summit W20 per parlare di Donne tra pace e sicurezza. #W20RomeSummit ?? - w20org : RT @PucciarelliLega: ?? Oggi al summit W20 per parlare di Donne tra pace e sicurezza. #W20RomeSummit ?? - PucciarelliLega : ?? Oggi al summit W20 per parlare di Donne tra pace e sicurezza. #W20RomeSummit ?? - WIISItaly : Oggi la Presidente di WIIS Italy @irenefellin ha partecipato al panel 'Women in Peace and Security' del #W20!? Il… -