Vlasic Milan, il padre: «C'è qualcosa». Accordo a un passo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Josko Vlasic, ha commentato a net.hr l'interesse del Milan per il proprio figlio Nikola. Il commento sull'operazione: «C'è qualcosa, ma per ora è tutto quello che posso dirti. Queste cose di cui non si dovrebbe parlare molto, finché non sono chiuse». Si avvicina quindi il trequartista al Milan per un prestito a 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20. L'articolo proviene da Calcio News 24.

