Vaccini Francia, le restrizioni ai no-vax fanno effetto: boom di prenotazioni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Emmanuel Macron decide di imporre limitazioni ai no-vax ottenendo un boom di prenotazioni dei Vaccini in Francia: la decisione del presidente francese. La variante Delta sta correndo sempre di più in Francia, con il presidente Emmanuel Macron che ha deciso quindi di imporre delle restrizioni ai no-vax. Infatti da oggi in Francia sono state interdette L'articolo proviene da Inews.it.

RobertoBurioni : Ostacolare con vaccini sicuri ed efficaci la diffusione di un virus mortale che ci ha distrutto socialmente, cultur… - CottarelliCPI : In Francia annunciano l’obbligo di vaccinazione per medici e restrizioni per chi non è vaccinato. Possibile che in… - Agenzia_Ansa : In Francia un milione di vaccini prenotati dopo il discorso di Macron. Dal 15 settembre niente stipendio ai sanitar… - GiusiCollura : RT @RobertoBurioni: Ostacolare con vaccini sicuri ed efficaci la diffusione di un virus mortale che ci ha distrutto socialmente, culturalme… - 404Ics : RT @filipio_: 'In #Francia il popolo scende in piazza contro le imposizioni del governo e si fa sentire, mica sono pecore come gli italiani… -