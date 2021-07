Usare droni killer in guerra è giusto? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quali conseguenze potrebbe avere utilizzare macchine da guerra che non dipendano esclusivamente dalla volontà dell’uomo? Questa è la domanda che bisogna farsi quando vengono usati dei droni armati in grado di ingaggiare a distanza obiettivi umani senza il consenso dei propri gestori come avvenuto in Libia secondo un rapporto dell’ONU. Non è stato ancora chiarito se il drone abbia causato vittime ma se così fosse si tratterebbe del primo caso di morte causata da un robot killer autonomo. L’attacco sarebbe avvenuto nel marzo 2020 quando un quadcopter d’attacco Kargu-2, definito dall’ONU come un “sistema offensivo autonomo letale” ha ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quali conseguenze potrebbe avere utilizzare macchine dache non dipendano esclusivamente dalla volontà dell’uomo? Questa è la domanda che bisogna farsi quando vengono usati deiarmati in grado di ingaggiare a distanza obiettivi umani senza il consenso dei propri gestori come avvenuto in Libia secondo un rapporto dell’ONU. Non è stato ancora chiarito se il drone abbia causato vittime ma se così fosse si tratterebbe del primo caso di morte causata da un robotautonomo. L’attacco sarebbe avvenuto nel marzo 2020 quando un quadcopter d’attacco Kargu-2, definito dall’ONU come un “sistema offensivo autonomo letale” ha ...

Advertising

amaniteMUSCARIA : @MediasetTgcom24 Usare I droni no? - AntiBuonista : @AmazonNewsItaly Ma quindi volete decimarli così da usare solo droni? - MarazitiMassimo : @giovamartinelli @AurelioGiansira @MikiAV8BHarrier @CCavalleresco @ContactIdbam @marcoleofrigio Un'interessante evo… - AleMacchiavelli : RT @benq_antonio: #Pasqua2021, oltre 110mila controlli in un giorno. In campo 70mila agenti, sanzioni da 400 euro in Liguria e' persino vi… - Dan_passover : @Open_gol Mi pare assurdo come sia stato facile inseguire runner coi droni e multare chi voleva salutare i parenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Usare droni Lockdown e restrizioni, l'esperto avverte: "Giovani proiettati in un web insidioso" ... Massalengo e Borghetto Lodigiano dove, attraverso l'utilizzo dei droni, giochi ed esercizi, si è ...abbiamo avuto un abbassamento importante dell'età di esposizione e che tanti genitori lasciano usare ...

Scienziati a Marsiglia per studio inquinamento navi e barche NAPOLI - Sensori elettrochimici in acqua, droni che sorvolano le navi ancorate in porto, un battello con a bordo scienziati da tutta Europa al ...normativa che dal gennaio 2020 impone alle navi di usare ...

Covid: India, test per usare droni in campagna vaccini Agenzia ANSA Arriva il drone che riesce a vedere dietro gli ostacoli Dalla Johannes Kepler University il primo drone autonomo che sa vedere anche dietro gli ostacoli, utilizzato nelle operazioni di salvataggio.

... Massalengo e Borghetto Lodigiano dove, attraverso l'utilizzo dei, giochi ed esercizi, si è ...abbiamo avuto un abbassamento importante dell'età di esposizione e che tanti genitori lasciano...NAPOLI - Sensori elettrochimici in acqua,che sorvolano le navi ancorate in porto, un battello con a bordo scienziati da tutta Europa al ...normativa che dal gennaio 2020 impone alle navi di...Dalla Johannes Kepler University il primo drone autonomo che sa vedere anche dietro gli ostacoli, utilizzato nelle operazioni di salvataggio.