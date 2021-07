Ue | von der Leyen | ' Chi inquina pagherà di più'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La commissione Ue presenta il maxipiano con gli strumenti per l'azzeramento delle emissioni di Co2 entro il 2050 e la riduzione del 55% entro il 2030. L'intenzione è di far pagare di più chi inquinerà.

'Stiamo facendo da apripista per un'economia pulita - spiega la presidente UrsulaLeyen - . Il principio alla base è sviluppare una nuova strategia di crescita verso un'economia ...... che ci era stato comunicato dalla PresidenteLeyen durante la sua visita a Roma di qualche settimana fa. L'Italia riceverà a breve circa 25 miliardi di euro , il 13% delle risorse totali ...Bruxelles, 12 lug. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen 'è chiaramente molto contenta di questo risultato' della finale degli Europei di calcio ieri a Wembley, con ...L'intenzione è di far pagare di più chi inquinerà. "Stiamo facendo da apripista per un'economia pulita - spiega la presidente Ursula von der Leyen -. Il principio alla base è sviluppare una nuova ...