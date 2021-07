Titane | la recensione | donna | rinascerai con dolore

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ladi: Julia Ducournau scuote Cannes con brutale racconto di rinascita e trasformazione. Altro che Benedetta. Per informazioni su come scuotere davvero Cannes 2021 rivolgersi dalle parti di Alexia. È la prima cosa a cui pensiamo nello scrivere ladi. Perché le luci dello scandalo annunciato erano tutte puntate sulla suora lesbica di Paul Verhoeven, ma è stata l'opera seconda di Julia Ducournau a colpirci davvero. A disturbarci, persino. Come solo il cinema più disinibito e viscerale riesce a fare. Attraverso il brutale racconto di tras-formazione della giovane Alexia, la regista francese ...

Dopo il coming of age cannibalico di Raw, Julia Ducourneau rilancia ancora e consi mette sulle tracce di ... Dopo Raw, un altro pugno nello stomaco da parte di Julia Ducournau, che porta in Concorso il violento, esilarante Titane ...