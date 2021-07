Sardegna, focolaio a Serrenti: 117 persone in quarantena e 12 positivi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un focolaio da Coronavirus è scoppiato a Serrenti un comune in provincia del Sud Sardegna. 12 positivi e 117 in quarantena. Lo fa sapere il sindaco Pantaleo Talloru con un messaggio su Facebook: “È presente la variante delta sul nostro territorio. Si è diffusa principalmente tra ventenni e trentenni. L’Amministrazione comunale è in contatto con ATS e ASL di Sanluri per monitorare la situazione. Invitiamo i cittadini al buon senso e al rispetto delle norme anti contagio. Si raccomanda di utilizzare correttamente le mascherine, di tenere le distanze e igienizzare frequentemente le mani. Se la situazione non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Unda Coronavirus è scoppiato aun comune in provincia del Sud. 12e 117 in. Lo fa sapere il sindaco Pantaleo Talloru con un messaggio su Facebook: “È presente la variante delta sul nostro territorio. Si è diffusa principalmente tra ventenni e trentenni. L’Amministrazione comunale è in contatto con ATS e ASL di Sanluri per monitorare la situazione. Invitiamo i cittadini al buon senso e al rispetto delle norme anti contagio. Si raccomanda di utilizzare correttamente le mascherine, di tenere le distanze e igienizzare frequentemente le mani. Se la situazione non ...

