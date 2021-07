Recovery: Meloni, 'falso dire che ci sarà pioggia di soldi' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Le risorse del Recovery plan raccontate come una pioggia di soldi è un racconto falsato. Ci sono tempi di erogazione lunghi rispetto alle difficoltà con cui ci confrontiamo. I soldi non pioveranno e i risultati si vedono nel medio e lungo periodo”. Lo ha detto Giorgia Meloni ad un incontro di FdI sul Pnnr e la Sanità. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Le risorse delplan raccontate come unadiè un racconto falsato. Ci sono tempi di erogazione lunghi rispetto alle difficoltà con cui ci confrontiamo. Inon pioveranno e i risultati si vedono nel medio e lungo periodo”. Lo ha detto Giorgiaad un incontro di FdI sul Pnnr e la Sanità.

