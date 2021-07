Oltre 42mila contagi nelle ultime 24 ore nel Regno Unito (Di mercoledì 14 luglio 2021) I campionati Europei stanno presentando il conto. Mentre la situazione in Italia si assesta su numeri in rialzo costante nel corso dell’ultima settimana, nel Regno Unito la situazione torna a essere molto simile (almeno per i dati dei contagi) a quella vissuta tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Secondo l’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute britannico, infatti, nelle ultime 24 ore si sono registrare Oltre 42mila nuove infezioni (ieri erano state circa 36mila). Resta stabile, rispetto al giorno precedente, il numero dei decessi (49, ieri ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) I campionati Europei stanno presentando il conto. Mentre la situazione in Italia si assesta su numeri in rialzo costante nel corso dell’ultima settimana, nella situazione torna a essere molto simile (almeno per i dati dei) a quella vissuta tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Secondo l’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute britannico, infatti,24 ore si sono registrarenuove infezioni (ieri erano state circa 36mila). Resta stabile, rispetto al giorno precedente, il numero dei decessi (49, ieri ...

