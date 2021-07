Olimpiadi, più di 1.000 nuovi casi a Tokyo in 24 ore (Di mercoledì 14 luglio 2021) A pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo il numero di nuovi contagi da coronavirus è salito a oltre 1.000. Mercoledì la capitale giapponese ha registrato 1.149 nuovi casi superando la soglia dei mille per la prima volta in circa due mesi. L’aumento arriva nonostante Tokyo sia stata posta per la quarta volta in stato di emergenza. A preoccupare è la curva dei contagi in ascesa da 25 giorni a questa parte. L’opinione pubblica nipponica ha espresso forti dubbi sull’opportunità di disputare i Giochi per paura di un aumento dei contagi ma il Giappone e il Comitato Olimpico Internazionale hanno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) A pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici diil numero dicontagi da coronavirus è salito a oltre 1.000. Mercoledì la capitale giapponese ha registrato 1.149superando la soglia dei mille per la prima volta in circa due mesi. L’aumento arriva nonostantesia stata posta per la quarta volta in stato di emergenza. A preoccupare è la curva dei contagi in ascesa da 25 giorni a questa parte. L’opinione pubblica nipponica ha espresso forti dubbi sull’opportunità di disputare i Giochi per paura di un aumento dei contagi ma il Giappone e il Comitato Olimpico Internazionale hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi più Olimpiadi, più di 1.000 nuovi casi a Tokyo in 24 ore Dimostreranno che siamo più forti insieme in tutta la nostra solidarietà". Bach ha poi reso noto ...sulle misure anti - Covid e i relativi controlli per chi arriva in Giappone per seguire le Olimpiadi: ...

