Napoli | Whirlpool | al via procedura di licenziamento collettivo

'Dopo una lunga riflessione, abbiamo deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo' per lo stabilimento di Napoli. Lo ha annunciato l'a.d. di Whirlpool, Luigi La Morgia, nel corso del

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Whirlpool Whirlpool annuncia 340 licenziamenti a Napoli La doccia gelata é arrivata. Scaduto il blocco, la Whirlpool annuncia la partenza della procedura di licenziamento per i 340 operai dello stabilimento di Napoli. Una decisione che al governo si aspettavano, e che hanno provato a scongiurare con la ...

Whirlpool, azienda: al via licenziamenti collettivi a Napoli Luigi La Morgia, amministratore delegato di Whirlpool per l'Italia, avrebbe spiegato: "Dopo una lunga riflessione abbiamo deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo". E ancora: "siamo ...

Whirlpool Napoli Est, 13 settimane di cassa integrazione per fermare i licenziamenti ilmattino.it Whirlpool: azienda annuncia avvio procedura licenziamenti La Whirlpool ha deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento di via Argine a Napoli. (ANSA) ...

Nessuna proroga alla cig, Whirlpool: a Napoli via ai licenziamenti per 322 operai Napoli, parte la procedura dei licenziamenti della Whirlpool nonostante le richieste del Governo e dei sindacati di ...

