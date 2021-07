Municipio III, Fdi: immobile via Monte Meta, Caudo pensa ad assegnazione diretta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Durante l’odierna commissione bilancio, ma senza atti disponibili per i consiglieri, la Giunta Caudo ha presentato una proposta di delibera che ci preoccupa. Con l’intento di tutelare una specifica esperienza associativa come ‘bene comune’ la delibera darebbe luogo, nei fatti, a una sanatoria con assegnazione diretta e pluriennale dell’immobile comunale di via Monte Meta.” “La preoccupazione nasce appunto perché non riusciamo a capire quanto un simile atto possa tutelare una realtà del territorio o costituisca un modo per aggirare la vigente normativa relativa alle assegnazioni di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Durante l’odierna commissione bilancio, ma senza atti disponibili per i consiglieri, la Giuntaha presentato una proposta di delibera che ci preoccupa. Con l’intento di tutelare una specifica esperienza associativa come ‘bene comune’ la delibera darebbe luogo, nei fatti, a una sanatoria cone pluriennale dell’comunale di via.” “La preoccupazione nasce appunto perché non riusciamo a capire quanto un simile atto possa tutelare una realtà del territorio o costituisca un modo per aggirare la vigente normativa relativa alle assegnazioni di ...

Advertising

gladiatorefabio : Continua la corsa su Roma III Municipio con ARCIULO Candidata sullo stesso e FIESOLE al Campidoglio con MICHETTI Si… - MKISKOV : RT @CalendaSindaco: Via Dario Niccodemi, Municipio III. Questo è quello che accade a pochi metri dalle attività commerciali di quartiere.… - luvina66 : RT @CalendaSindaco: Via Dario Niccodemi, Municipio III. Questo è quello che accade a pochi metri dalle attività commerciali di quartiere.… - MatteoZocchi1 : RT @martabonafoni: Oggi alle 21.00, parteciperò all’Assemblea Pubblica sui #BeniComuni promossa dal Municipio Roma III per il riconosciment… - barbamob : RT @CalendaSindaco: Via Dario Niccodemi, Municipio III. Questo è quello che accade a pochi metri dalle attività commerciali di quartiere.… -