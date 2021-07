Meteo Roma | previsioni per giovedì 15 luglio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata e velature in transito nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +16°C e +28°C.Lazio:per15Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con qualche nube in più, ma senza fenomeni associati. Ampie schiarite nelle ore serali sulle coste e sulle pianure.Italia:per15 ...