Marvel's Spider-Man 2 per PS5 forse già in sviluppo. L'attore di Miles Morales lancia l'indizio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Insomniac Games non ha ancora annunciato ufficialmente Marvel's Spider-Man 2, ma l'attore Mo-cap che interpreta Miles Morales nell'universo dei videogiochi ha suggerito che il sequel potrebbe essere effettivamente in sviluppo. È interessante notare che l'attore Nadji Jeter ha rapidamente rimosso l'immagine dalla sua pagina Instagram, il che suggerisce che potrebbe aver lasciato trapelare notizie troppo presto. Nell'immagine non c'è molto da vedere, si tratta semplicemente dell'attore in una tuta Mo-cap.

