Mancini e Vialli si sono liberati del dolore di Wembley

Dovevano vincerla 29 anni fa. Proprio a Wembley. Luca Vialli e Bobby gol, la filastrocca infinita della Doria, i gemelli più belli d'Europa di fronte alla Storia. Si chiamava ancora Coppa dei Campioni. Sampdoria–Barcellona, il bagliore della Gloria. Ma al minuto 112, della notte più buia, Ronnie Koeman con una spietata pallonata dalla ferocia inaudita frantumò la Lampada e spense per sempre la Luce nell'anima. Roberto sparì, chiunque lo incrociasse lo vedeva scappare. Si nascose per mesi per poter piangere senza che nessuno gli potesse dire che sarebbe passata. Perché non gli è mai passata quella pena nel cuore. Perché da quel giorno, il Mancio diventò un ...

