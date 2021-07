Lazio | Akpa Akpro | «Spero di poter convincere Sarri»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 luglio 2021)ha analizzato i primi giorni di ritiro conspiegando come abbia tutte le intenzioni di migliorare la scorsa stagione, intervenuto dal ritiro di Auronzo di Cadore, ha parlato dei primi giorni di ritiro agli ordini di Maurizioe degli obiettivi per la prossima stagione: SUL RITIRO – «Lavoriamo bene e duramente, speriamo che la settimana prossima staremo tutti bene fisicamente. È diverso dall’anno scorso, non sono nuovo e conosco tutti. Ho più fiducia. Con Fares parliamo entrambi francese e abbiamo amici in comune in Francia, per questo stiamo spesso ...